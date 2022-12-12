Xiaomi показала новые умные часы и беспроводные наушники

Компания Xiaomi в ходе глобальной премьеры новых продуктов представила умные часы Watch S2 и беспроводные наушники Buds 4.

Часы доступны в двух версиях — с 42-мм корпусом и 1,32-дюймовым экраном и с 46-мм корпусом и 1,43-дюймовым экраном, но в обоих вариантах дисплей имеет разрешение 466x466, корпус выполнен из стали, а экран защищен сапфировым стеклом. Для управления предусмотрены две физические кнопки, дополняющие тачскрин. Заявлена поддержка более ста видов спортивных тренировок, а также функция мониторинга пульса, степени насыщения крови кислородом, качества сна и другие.

Xiaomi Watch S2 оснащены модулем NFC и датчиком GPS, а встроенные микрофон и динамики позволяют использовать аксессуар для разговоров по телефону. Батарея на 305 мА·ч обеспечивает 42-мм версии до недели работы без подзарядки, а 46-мм версия имеет автономность до 12 дней за счет аккумулятора на 500 мА·ч.

Наушники, выполненные в формате вкладышей, получили по два динамика в каждом, поддержку пространственного звука и аудио высокого разрешения. Заявлена система активного шумоподавления, использующая три встроенных микрофона. Батарея на 480 мА·ч обеспечивает до шести часов работы без подзарядки, а зарядный кейс увеличивает автономность Xiaomi Buds 4 до 30 часов.

Стоимость новых часов Xiaomi Watch S2 в Китае составит от $143, а наушники Xiaomi Buds 4 обойдутся в $100. Продажи аксессуаров начнутся в декабре.