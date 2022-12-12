Уральцы стали в 16 раз реже незаконно срубать ели

Жители Уральского федерального округа в 2021 году незаконно срубили 17 новогодних деревьев, что в 16 раз меньше показателей 2020 года, когда было срублено 280 елей. Об этом заявил на пресс-конференции начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков. Количество законно приобретенных жителями УрФО хвойных деревьев в новогоднюю кампанию в 2021 году составило 21,9 тыс. штук, из них 14 тыс. приходится на Свердловскую область.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Количество законно приобретенных деревьев уменьшается с каждым годом. Так, в 2020 году уральцы на законных основаниях приобрели 22,6 тыс. елей, пихт и сосен. В Свердловской области хвойный метр стоит 60 руб., два метра — 120 руб. три — 180 руб., четыре — 250 руб., добавил директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Андрей Курьяков.

Напомним, с 14 декабря в Тюменской области начнется патрулирование лесов, чтобы избежать вырубку елей в преддверии новогодних праздников и сохранить молодые деревья. За незаконную вырубку физлиц будут штрафовать до 4 тыс. руб., а юрлиц — до 300 тыс. руб. При этом, если ущерб природе превысит 5 тыс. руб., предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.

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Диана Сунагатуллина