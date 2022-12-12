НОВАТЭК открыл новое месторождение на Гыдане с запасами 52 млрд куб. м газа

Компания НОВАТЭК сообщила об открытии нового газоконденсатного месторождения на Гыданском полуострове. Извлекаемые запасы природного газа месторождения оцениваются в объеме 52 млрд куб. м, запасы жидких углеводородов — 2 млн тонн. Объект назван в честь первого руководителя «Новатэк-Таркосаленефтегаза» геолога Виктора Гири.

Новое месторождение было открыто после того, как «дочка» НОВАТЭКа «Арктик СПГ 1» завершила испытание первой поисковой скважины на Бухаринском лицензионном участке на полуострове Гыдан, отмечается в пресс-релизе компании.

В компании заявили, что новое месторождение позволит расширить ресурсную базу НОВАТЭКа на полуострове Гыдан для последующего эффективного вовлечения в эксплуатацию проектов компании.

НОВАТЭК — крупнейший независимый производитель природного газа в России. Большинство месторождений компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, на долю которого приходится около 80% добычи газа в стране и около 15% мирового объема добычи газа.

Милена Костерева