На федеральных трассах в Удмуртии введут временное ограничение движения

В связи с неблагоприятными погодными условиями на федеральных автомобильных дорогах республики для грузового транспорта вводится временное ограничение движения, сообщает МЧС России по Удмуртии.

Так, временное ограничение будет действовать на дорогах: М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь км 28+916 -— км 156+120, км 192+200 — км 337+201 и М-7 «Волга» обход г. Ижевск км 0+000 — км 39+400.

Время ограничения с 21:00 11 декабря до 09.00 12 декабря. Время местное.

«Для водителей большегрузных автомобилей спланированы пункты обогрева — это стационарные кафе, гостиницы, стоянки транспортных средств. В случае необходимости в готовности находятся пункты временного размещения в муниципальных образованиях»,— сообщили в ведомстве.