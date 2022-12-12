Сотрудники МЧС девять раз выехали на помощь из-за последствий утренней метели

Сотрудники МЧС с утра совершили девять выездов для устранения последствий мощной метели в Петербурге с утра 12 декабря. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет 78.ru.

По состоянию на 11:00 было получено четыре сообщения о сорванной ветров кровле и два звонка о деревьях, которые оборвали провода при падении. Еще два вызова связаны с падением дорожного знака и рекламного щита, последний рухнул на Парнасе. Тем не менее информации о пострадавших не поступало.

«Ъ-СПб» рассказывал, что по прогнозу главного синоптика Петербурга Александра Колесова снег в течение первой половины дня будет идти постоянно, но вечером будет еще одна зона с более интенсивными осадками, а метели и заносы на дорогах будут лишь усиливаться.

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