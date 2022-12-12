Петербург застрял в 8-балльных пробках из-за обещанной синоптиками метели

Обещанная синоптиками метель парализовала Санкт-Петербург с утра понедельника, 12 декабря. Город застрял в 8-балльных пробках, быстро миновать не получается даже скоростные магистрали.

Проезду авто мешают не только снег и сильный ветер, но и многочисленные ДТП. На фоне коллапса цены на такси из-за непогоды взлетели в несколько раз. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов прогнозирует, что снег в течение первой половины дня будет идти постоянно, но вечером будет еще одна зона с более интенсивными осадками, а метели и заносы на дорогах будут лишь усиливаться.

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