Куйвашев рассказал о проблемах при проведении частичной мобилизации на Урале

Во время проведения частичной мобилизации в Свердловской области происходили «перегибы на местах», когда призывали граждан, не подлежащих мобилизации, например, имеющих бронь. Об этом в ходе прямой линии заявил губернатор Евгений Куйвашев. По его словам, в этом «отличились отдельные военкоматы и военкомы», однако проблемы были только в начале мобилизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Было много жалоб на военкомат Нижнего Тагила. Мы с этим разобрались. был составлен список сотрудников с бронью, которых вернули домой. Я думаю, новый военком, который пришел к нам недавно, вразумит нижнетагильского военкома», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Напомним, после начала частичной мобилизации в Свердловской области был ряд случаев, когда призывали граждан, которым полагалась бронь. Так, в середине октября около 700 мобилизованных вернули из Уральского окружного учебного центра (ОУЦ) в Елани. Часть из них — студенты-очники и сотрудники системообразующих предприятий, часть — граждане с серьезными медицинскими отклонениями. В конце ноября вернули призванных сотрудников предприятий ПАО «Корпорация “ВСМПО-АВИСМА”» и ПАО «Ураласбест».

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