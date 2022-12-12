Уехавший на спецоперацию глава свердловского союза десантников появится в суде в январе

Председатель Свердловского отделения Союза десантников России Евгений Тетерин, обвиняемый в трех эпизодах посредничества в даче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), вернется из зоны проведения спецоперации и начнет участвовать в судебных заседаниях в январе. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении Евгения Тетерина рассматривает Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Первое заседание должно было пройти 7 декабря, однако подсудимый на него не явился. Судья Юлия Меркулова озвучила справку о том, что Евгений Тетерин как представитель Татьяны Мерзляковой 10 ноября отправился в зону СВО для налаживания работы с командованием по решению вопросов, возникающих у военнослужащих.

«В январе он уже будет занят в судебных процессах. Я ходатайствовала перед судом, чтобы перенесли слушание с 7-го числа, но его решили провести. Я считаю, что мобилизация сегодня самая важная причина, по которой человек может не прийти на предварительные слушания. Это мой выбор, другого варианта я не видела. Евгений Павлович без сопровождения ездит сам. На первом этапе он не просто справился, он сильно справился»,— пояснила госпожа Мерзлякова.

Уголовное дело в отношении Евгения Тетерина возбудили в ноябре прошлого года. Вместе с ним были задержаны директор ООО «Уралщебень» Вячеслав Иванов и руководитель Шабровского карьера Ибад Гурбанов. Последний, как считает следствие, передал Евгению Тетерину часть взятки, предназначавшейся сотруднику Федеральной налоговой службы (ФНС). Взятку, по информации «Ъ-Урал», обвиняемые решили дать после того, как в деятельности предприятия, осуществляющего разработку недр в Шабровском карьере, выявили ущерб экологии в размере более 400 млн руб. «Впоследствии Тетерин должен был передать деньги другому „решале“, который в свою очередь планировал отдать их представителю надзорного органа», — отмечал источник. В марте текущего года Евгению Тетерину предъявили новое обвинение. В нем речь идет о 3 млн руб., которые якобы предназначались в качестве взятки сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного преследования двух знакомых главы Союза десантников.

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Катерина Якушева