Кулеба допустил полное отключение электроэнергии по всей Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал реалистичным сценарий полного отключения электроэнергии в стране. При этом министр отметил, что, несмотря на нестабильную ситуацию с энергоснабжением, покидать территорию страны украинцы не собираются.

По словам господина Кулебы, слова которого приводит ARD, из-за массированных российских обстрелов по энергетической инфраструктуре Украины правительство и граждане страны столкнулись с большими проблемами. Однако, министр уточнил, что массового отъезда граждан с территории Украины не предвидится, скорее всего они будут перебираться в сельские районы «где есть возможность топить дровами».

Россия начала регулярно наносить ракетные удары по крупным городам Украины 10 октября. В результате этих атак многие области Украины остались без воды и электричества. Воздушную тревогу в некоторых областях страны в последний раз объявляли 11 декабря.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева