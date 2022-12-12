Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Комитет Госдумы одобрил законопроект о пожизненном сроке за диверсии

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект, который предлагает дополнить Уголовный кодекс новыми составами преступлений за содействие диверсионной деятельности. Решение было принято на заседании комитета сегодня, 12 декабря, сообщает ТАСС.

Проект закона внесли 8 декабря. Его подготовила группа депутатов, в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин. Они предлагают дополнить УК РФ статьями 281.1 («Содействие диверсионной деятельности»), 281.2 («Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности») и 281.3 («Организация диверсионного сообщества и участие в нем»). Создание диверсионного сообщества будет наказываться пожизненным сроком. По действующей ст. 281 УК РФ максимальный срок предусмотрен за совершение диверсии, которая повлекла умышленное причинение смерти человеку.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...