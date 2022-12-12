Комитет Госдумы одобрил законопроект о пожизненном сроке за диверсии

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект, который предлагает дополнить Уголовный кодекс новыми составами преступлений за содействие диверсионной деятельности. Решение было принято на заседании комитета сегодня, 12 декабря, сообщает ТАСС.

Проект закона внесли 8 декабря. Его подготовила группа депутатов, в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин. Они предлагают дополнить УК РФ статьями 281.1 («Содействие диверсионной деятельности»), 281.2 («Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности») и 281.3 («Организация диверсионного сообщества и участие в нем»). Создание диверсионного сообщества будет наказываться пожизненным сроком. По действующей ст. 281 УК РФ максимальный срок предусмотрен за совершение диверсии, которая повлекла умышленное причинение смерти человеку.

Лаура Кеффер