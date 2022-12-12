ОНК сообщила о нехватке раскладушек в московских СИЗО из-за переполненности

В следственных изоляторах в Москве превышен лимит заключенных, сообщила зампредседателя столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ольга Дружинина. По ее словам, из-за этого в СИЗО не хватает раскладушек.

Госпожа Дружинина пояснила, что количество людей под стражей резко возросло в период пандемии коронавируса. Она уточнила, что «уже второй год сохраняется превышение в среднем на 20%». По ее мнению, ситуация изменится, только если на нее обратят внимание следователи, прокуроры и судьи.

«Естественно, в таких условиях невозможно соблюсти права человека. Когда коек 10 тыс., а людей 12 тыс., мы можем только строго спрашивать: где раскладушка? Но даже раскладушек столько нет, потому что не предусмотрено»,— рассказала член ОНК в интервью «РИА Новости».

Она также объяснила, что из-за превышения лимита заключенных подсудимых направляют в другие регионы до вступления приговора в силу. «Людей отправляют в СИЗО других регионов не для того, чтобы ухудшить им жизнь, а чтобы разгрузить изоляторы»,— утверждает Ольга Дружинина.

В октябре член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила «Ъ», что в Москве «прекратился вывоз заключенных СИЗО в больницы» для диагностики и неотложного лечения. Гражданские медучреждения, по ее словам, не принимают подследственных, ссылаясь на отсутствие договоров между департаментом здравоохранения и столичным управлением ФСИН. В столичном депздраве отрицали сбой в оказании медпомощи.

Подробности — в материале «Ъ» «Арестантов не вызывают к врачу».

Лаура Кеффер