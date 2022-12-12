Летевший в Петербург рейс из Москвы развернули обратно из-за сильной метели

Сильная метель и снегопад в Санкт-Петербурге задерживают вылет некоторых рейсов. Непогода в том числе повлияла и на посадку воздушных судов в аэропорте Пулково сегодня, 12 декабря.

Скорость ветра в настоящее время в Петербурге достигает 15–20 м/с, однако аэропорт работает штатно в сложных метеоусловиях. Решения о посадке принимают командиры самолетов «в зависимости от собственных метеоминимумов», отметили в пресс-службе управляющей воздушными воротами компании.

Между тем петербурженка по имени Светлана на своей странице «ВКонтакте» рассказала, что самолет, на котором она летела, не смог приземлиться в Пулково и вернулся обратно в Шереметьево.

Всего с 7 до 10 утра в петербургском аэропорту задержаны 14 рейсов, самолеты не могут отправиться в Ставрополь, Сочи, Архангельск, Москву, Казань и другие города.

По прогнозу главного синоптика Петербурга Александра Колесова, снег в течение первой половины дня будет идти постоянно, но вечером будет еще одна зона с более интенсивными осадками, а метели и заносы на дорогах будут лишь усиливаться.

Александр Просяник, Санкт-Петербург