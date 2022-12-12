WSJ: продавец одежды Shein может стать маркетплейсом

Один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров Shein готов пересмотреть концепцию своего бизнеса, сообщает The Wall Street Journal. Китайская компания может стать маркетплейсом, на котором наряду с Shein смогут торговать другие продавцы одежды, обуви и аксессуаров.

«Концепция маркетплейса предоставляет широкий спектр дополнительных вариантов ассортимента и доставки, и мы ожидаем, что это приведет к повышению вовлеченности и удовлетворенности клиентов»,— говорится в памятке для инвесторов, с которой ознакомилась WSJ.

Кроме того, по данным издания, Shein начал активно диверсифицировать свою цепочку поставок. Если раньше компания полагалась на поставщиков из родного Китая, то с середины лета онлайн-ритейлер запустил производство в Турции, а также арендовал складские помещения в Польше для обслуживания клиентов из Западной Европы, пишет WSJ.

Shein, основанный в 2008 году, весной нынешнего года достиг оценочной стоимости в $100 млрд. Компания представляет сегмент ultra fast fashion (ультрабыстрой моды), который предполагает постоянное обновление ассортимента, малые объемы выпуска продукции и очень низкие цены на нее.

В компании не ответили на запрос WSJ с просьбой прокомментировать информацию о смене бизнес-модели.

Кирилл Сарханянц