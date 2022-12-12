В школах Екатеринбурге на карантин по ОРВИ ушли 109 классов

В Екатеринбурге на карантин по ОРВИ ушли 109 классов в 32 школах, где заболели 1167 обучающихся, сообщили в пресс-службе мэрии. В понедельник, 12 декабря, выздоровели 75 школьников, что позволило выйти с карантина восьми классам в двух школах. На карантине по ОРВИ также находятся 61 группа в 46 детских садах Екатеринбурга, где болеет 585 воспитанников, что на 26 детей больше, чем день назад.

Напомним, заболеваемость ОРВИ в регионе растет с ноября. Как сообщал главный внештатный специалист свердловского Минздрава Александр Харитонов, резкий подъем заболеваемости больше всего заметен среди неорганизованных детей до трех лет, которые не посещают дошкольные учреждения. Источником заболевания у них становятся родители и другие родственники.

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Диана Сунагатуллина