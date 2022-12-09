Заболеваемость ОРВИ среди детей и подростков в Свердловской области выросла на 16%

За минувшую неделю в Свердловской области ОРВИ заболели 43 тыс. человек, что на 6 тыс. больше, чем неделей ранее, сообщили в департаменте информационной политики региона. Более 60% заболевших — дети и подростки. Заболеваемость среди них за неделю выросла на 16%.

«Особо обращает на себя внимание резкий подъём именно среди неорганизованных детей до трех лет, которые не посещают дошкольные учреждения и в принципе не имеют многочисленных контактов. Источником заболевания в этом случае становятся родители и другие родственники, которые не привиты и не соблюдают меры профилактики», — заявил главный внештатный специалист свердловского Минздрава Александр Харитонов.

Напомним, заболеваемость ОРВИ в регионе растет с ноября. Рост эксперты объясняют тем, что из-за карантина по COVID-19 россияне, прежде всего школьники, перестали сталкиваться с патогенами в период их циркуляции. Нынешний процесс они называют «принципом иммунного долга».

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