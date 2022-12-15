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Коммерсантъ FM
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2023 год: схватка китайских и российских автопроизводителей

Судя по динамике последних месяцев, может сбыться июльский прогноз аналитиков «Автостата» о том, что российский рынок легковых авто упадет в 2,5 раза. Объем продаж новых легковых автомобилей, по данным аналитического агентства, в августе этого года был на 63,6% меньше по сравнению с тем же периодом 2021 года, в сентябре — на 60,4%, в октябре — на 63%. Год мы, вероятнее всего, завершим с той же цифрой — минус 60%.

Директор департамента продаж компании «Газпромбанк Автолизинг» Рустам Назаров

Директор департамента продаж компании «Газпромбанк Автолизинг» Рустам Назаров

Фото: Из личного архива

Директор департамента продаж компании «Газпромбанк Автолизинг» Рустам Назаров

Фото: Из личного архива

Падение объемов продаж больше всего коснется марок ушедших из России производителей. Сегмент же китайских автомобилей, напротив, возрастет. В октябре китайские автомобили заняли почти 30% отечественного рынка. В 2023 году их доля, по нашим прогнозам, может вырасти до 50%. При этом продолжит расти спрос на транспортные средства с пробегом. Если ситуация с поставками европейских, корейских и американских марок существенно не изменится, то эти тенденции будут усиливаться вплоть до конца следующего года. Например, большой потенциал есть у недавно вышедшего на российский рынок кроссовера Omoda С5. Громкими премьерами года могут стать китайские новинки в премиальном сегменте, в первую очередь седаны и полноразмерные внедорожники. На данный момент существует их острый дефицит на отечественном рынке. Также дефицит есть в подсегменте седанов В- и D-класса, популярных у операторов такси и каршеринга. Если китайским производителям удастся занять эти ниши, они еще больше утвердятся в России. В числе ожидаемых новинок можно назвать Tank (Great Wall Motor), Jetour, Hongqi (FAW), Voyah (Dongfeng).

Монополизации отечественного рынка китайскими импортерами в какой-то степени будут препятствовать параллельный импорт и мероприятия по господдержке отечественных производителей. Например, у Evolute и «Москвича» есть хорошие шансы занять свои ниши в первую очередь потому, что на них распространяется субсидия. По программам льготного автокредитования и льготного лизинга скидка очень существенная. По сути, она компенсирует разницу в цене между электромобилем и обычным автомобилем. Однако, учитывая то, что на заводах сейчас собираются копии китайских автомобилей, а собственных моделей пока нет, об импортозамещении в глобальном масштабе пока говорить не приходится. У Lada в следующем году не должно появиться конкурентов в том ценовом сегменте, в котором она представлена. Однако в целом планы АвтоВАЗа на 2023 год кажутся излишне оптимистичными, и можно предположить, что они будут скорректированы.

Рустам Назаров, директор департамента продаж компании «Газпромбанк Автолизинг»

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