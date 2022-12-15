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Коммерсантъ FM
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Курсы для подготовки к квалификационному тесту инвестора

Брокеры Название курса Цена курса
«Финам» Online-курс «Начинающий» 2900 руб. или бесплатно при пополнении брокерского счета на 30 тыс. руб.
РСХБ «Вводный курс для начинающего инвестора» Бесплатно
«Альфа-Инвестиции» «Готовимся к тестам Центрального банка» Бесплатно
ВТБ «Школа инвестора» Бесплатно
«Открытие Инвестиции» Обучение для инвесторов online-практикум «Легкий старт» Бесплатно
БКС Курс из девяти уроков для подготовки к тестированию неквалифицированных инвесторов Бесплатно
Вебинары От 5 тыс. до 18 тыс. руб.
Очный семинар «Основы биржевого дела» 10 тыс. руб.
ПСБ Online-курсы и материалы в рамках «Академии ПСБ» Бесплатно
Академия Freedom Finance Курсы для инвесторов От 0 до 76 700 руб.
Мосбиржа Курсы для начинающих инвесторов бесплатно Бесплатно
Четыре платных курса От 500 до 4800 руб.

Источники: сайты компаний, опрос «Денег».

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