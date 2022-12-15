«Ситуация на рынке не переросла в критическую»

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов о том, как чувствует себя корпоративное кредитование в новых реалиях, какая поддержка нужна предпринимателям и зачем бизнесу платформа по выпуску цифровых финансовых активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов

Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов

Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка

— Как вы оцениваете текущую ситуацию с кредитованием корпоративных клиентов? Восстановился ли рынок во втором полугодии? Какой рост кредитов юрлицам вы прогнозируете в Сбербанке по итогам текущего года?

— По итогам 11 месяцев корпоративный кредитный портфель превысил 18,2 трлн руб. С начала года он вырос более чем на 13%, без учета валютной переоценки. Объем выдач сейчас находится на уровне второго полугодия 2021 года. Таким образом, мы отмечаем восстановление рынка и, думаю, такая динамика сохранится и в ближайшей перспективе.

— Какие отрасли пострадали сильнее всего, а какие меньше? Кому еще нужна поддержка?

— В меньшей степени пострадали сельское хозяйство, пищевая и химическая промышленность, производство товаров первой необходимости. Разрывы логистических и технологических цепочек в большей мере отразились на транспортной отрасли, сфере услуг, автодилерах, производителях оборудования и комплектующих. При этом ситуация не переросла в критическую благодаря нормализации процентных ставок и валютного курса, наличию запасов и быстрой переориентации на альтернативные рынки.

Сбербанк всегда поддерживает клиентов в сложных обстоятельствах как за счет собственных программ, так и оперативно включаясь в реализацию мер господдержки. Так, в этом году Сбер стал проводником еще 20 госпрограмм, а их общее число достигло 40. Сегодня более 50 тыс. наших клиентов пользуются инструментами господдержки, а портфель банка по льготным корпоративным программам кредитования достиг 2,9 трлн руб.

Наряду с этим сейчас все острее стоит вопрос импортозамещения продукции, которая больше не поставляется на российский рынок. Решить эту проблему можно путем развития отечественных производств. Но так как зачастую создавать их требуется с нуля, а сроки очень жесткие, способствовать оперативному решению таких задач могла бы программа льготного проектного финансирования и инвестиционного кредитования на создание новых или модернизацию действующих производств.

— Какие отрасли сегодня формируют основной спрос в банке?

— Традиционно в нашем портфеле основную долю составляют компании нефтегазового сектора, металлургии и недвижимости. Но в последние годы мы видим активное развитие отрасли девелопмента жилья, что во многом связано с реализацией реформы долевого строительства. Поэтому сейчас по приросту портфеля в Сбербанке лидируют застройщики жилой недвижимости.

— Достаточно много было новостей о новых продуктах в юанях. Есть ли сейчас спрос на какие-то нетрадиционные валюты?

— В этом году мы начали выдавать бизнесу кредиты в юанях. Безусловно, это новый инструмент, и мы планируем его развивать. И мы уже видим умеренный спрос на кредиты в этой валюте. Если же говорить в целом, из нетиповых валют у предпринимателей сейчас наиболее востребованы юани, рупии, белорусские рубли, тенге, лиры и дирхамы.

— Как сегодня обстоят дела у малого бизнеса?

— Конечно, текущая ситуация оказала влияние и на малый бизнес. При этом мы видим, что компании довольно быстро адаптируются к меняющимся условиям, и Сбербанк старается помогать им в этом, предлагая специальные условия кредитования и другие необходимые продукты и сервисы для ведения бизнеса.

Так, в этом году мы предоставили льготные кредиты с господдержкой 45 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса на сумму около 640 млрд руб. Мы также провели реструктуризации более 55 тыс. кредитов по государственной и собственной программам для предприятий МСП.

Мы фиксируем некоторое снижение импорта товаров и услуг в сегменте малого и микробизнеса в третьем квартале 2022 года — оно составляет менее 15% относительно аналогичного периода прошлого года. В то же время клиенты переориентируются на азиатские рынки: доля импорта из стран Азии по сравнению с прошлым годом выросла на 10 процентных пунктов и уже составляет 40%.

— В этом году вы подключились к новому налоговому режиму АУСН — есть ли уже какие-то результаты?

— Сейчас очень много говорят о поддержке бизнеса, и чаще всего именно в контексте финансовой помощи. Но мы все чаще слышим от клиентов, что главное — не мешать предпринимателям, минимизировать бюрократию. АУСН дает такую возможность. Минимум отчетности, не нужно отслеживать сроки подачи документов и изменения их форм, можно передавать банку часть функций налогового агента — вот основные преимущества АУСН. А поскольку нет страховых взносов, размер выплат в бюджет сокращается — это особенно важно для предпринимателей в наши дни.

Итоги запуска нового налогового режима АУСН подводить пока рано, поскольку он работает в тестовом режиме в четырех регионах страны и только для новых индивидуальных предпринимателей и юрлиц. С 1 января следующего года к АУСН сможет подключаться и действующий бизнес, поэтому мы ожидаем кратного увеличения числа налогоплательщиков на автоматизированной упрощенке.

— Летом вы запустили собственную платформу ЦФА — расскажите, как сейчас обстоят дела? Есть ли список активов, которые банк может выпускать на этой платформе? Что еще планируете в этом направлении?

— Да, в этом году мы вывели на рынок собственную блокчейн-платформу по выпуску цифровых финансовых активов — токенов и смарт-контрактов. На ней наши корпоративные клиенты могут выпускать ЦФА на денежное требование, сделки пока проводятся в пилотном режиме. Мы наращиваем функционал и разрабатываем новые типы смарт-контрактов, постепенно будем выводить их на рынок. В ближайшем будущем Сбербанк планирует выпуск цифровых финансовых активов на золото. Инструмент позволит получить инвестиционный доход от динамики цены на золото. Выпуск будет осуществляться на собственной блокчейн-платформе Сбербанка. Таким образом, у инвесторов появится возможность приобрести аналог традиционного инструмента — обезличенные металлические счета, банковские счета в драгоценных металлах — в удобном цифровом формате. Пока выпуск ЦФА на золото будет осуществляться в пилотном режиме для ограниченного числа корпоративных клиентов, но в дальнейшем этот продукт станет доступен более широкому кругу пользователей. На мой взгляд, у таких платформ большое будущее, и мы надеемся стать одним из лидеров в этом направлении.