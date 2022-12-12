На Кубани собрали более 104 тысяч тонн тепличных овощей

С начала года в Краснодарском крае собрали более 104 тыс. тонн тепличных овощей, в том числе 54,3 тыс. тонн огурцов и 48 тыс. тонн томатов. Как сообщает пресс-служба администрации Кубани, регион входит в тройку лидеров по производству овощей в защищенном грунте.

«Благоприятный климат и развитие высокотехнологичных комплексов позволяет выращивать в регионе свыше 40 видов овощных культур. <…> Сегодня мы полностью обеспечиваем свою потребность с учетом миллионов отдыхающих, а также активно поставляем свежие овощи в другие регионы страны»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Всего в этом году в регионе планируют собрать 112 тыс. тонн овощей. Специалисты прогнозируют, что в ближайшие годы урожайность может вырасти до 130–140 тыс. тонн. По словам губернатора, увеличить показатель планируют за счет расширения площади теплиц, внедрения новых технологий выращивания, использования высокоурожайных сортов, а также привлечения инвесторов для строительства новых тепличных комплексов.

Сейчас в регионе работают 10 промышленных высокотехнологичных комплексов, общая площадь которых составляет более 256 тыс. га. Наибольшие объемы овощей производят в Краснодаре, а также Динском, Белореченском, Тимашевском, Красноармейском и Северском районах.

Как писал «Ъ-Кубань», в январе—октябре 2022 года валовой сбор тепличных овощей в регионе составил 88,6 тыс. т. Это почти на 3 тыс. т больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Татьяна Ручкина

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