Мэрия Уфы запланировала школу и детсад в пригороде, отсутствие которых стало поводом для уголовного дела

Администрация Уфы утвердила проекты планировки и межевания территории площадью 16 га, ограниченной улицами Комаринская, Комфортная, Глинки, расположенных между поселками Карпово, Елкибаево и Самохваловка. Заказчиком выступило Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии.

Как следует из проектов, на Комаринской улице предлагается разместить школу на 2,2 тыс. мест, сельскую врачебную амбулаторию на 150 посещений в смену и локальные очистные сооружения, на Комфортной — детсад на 350 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс и австостоянку на 58 машиномест.

Постановление подписано 8 декабря, в день когда пресс-служба СКР по Башкирии сообщила, что по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина второй отдел по расследованию особо важных дел возбудил уголовное дело о ненадлежащем благоустройстве поселков Федоровка, Елкибаево, Самохваловка и Карпово. На отсутствие школ, больниц, уличного освещения неоднократно жаловались местные жители, поскольку участки в этих поселках получили многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами.

Влада Шипилова

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