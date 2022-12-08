По факту отсутствия благоустройства в селах под Уфой возбуждено уголовное дело

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Башкирии возбудил уголовное дело по обращениям жителей о ненадлежащем благоустройстве населенных пунктов Федоровка, Елкибаево, Самохваловка и Карпово в Калининском районе Уфы. Уголовное дело возбуждено по признакам халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в отношении неустановленных лиц, сообщили в пресс-службе республиканского СКР.

По версии следствия, в 2012-2013 годах на основании решения горсовета Уфы и постановления бывшего главы администрации города Ирека Ялалова на землях вокруг деревень Федоровка, Елкибаево, Самохваловка и Карпово были образованы участки и предоставлены многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами для индивидуального жилищного строительства. За 2013 – 2022 годы там было выделено 2,1 тыс. участков.

«Однако вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей должностными лицами администрации Калининского района Уфы, администрации Уфы, а также подведомственных ей управлений в течение почти 10 лет на указанных территориях не обеспечена безопасная среда жизнедеятельности, не созданы условия для получения качественного образования и медицинского обслуживания местными жителями, в том числе лицами с ограниченными возможностями здоровья, отсутствует газоснабжение, водоотведение, дорожная, транспортная и иная социальная инфраструктура, уличное освещение в границах населенных пунктов, не обеспечивается отлов бродячих собак», — сообщили в республиканском СКР.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины допущенных нарушений, лицам, ответственным за ненадлежащую организацию работы по благоустройству, будет дана правовая оценка, отмечается в сообщении.

В республиканском СКР уточнили, что перечень проверяемых лиц следствие пока не разглашает.

Влада Шипилова

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