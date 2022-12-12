В аэропорту Пулково задерживаются вылеты рейсов на фоне снежной метели

В петербургском аэропорту Пулково с утра 12 декабря задержаны несколько авиарейсов. Вовремя не смогли вылететь пассажиры, следующие в Самару, Сочи, Ставрополь, Казань, Архангельск и другие города, следует из данных онлайн-табло.

По всей видимости, ближайшие рейсы также будут задержаны. В пресс-службе аэропорта «Фонтанке» рассказали, что гавань работает в тяжелых метеоусловиях из-за бокового ветра и ливневых осадков в виде снега. Несмотря на это, прием рейсов осуществляется на всех полосах.

Утром «Ъ-СПб» рассказывал, что Петербург застрял в 8-балльных пробках из-за обещанной синоптиками метели.

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