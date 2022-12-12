В Челябинске откроют более 100 елочных базаров

В преддверии Нового года в Челябинске откроют 101 ярмарку по продаже елей и хвойных букетов. Первые площадки начнут работу уже сегодня, остальные запустят до 15 декабря. Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания заместитель главы города по экономике Игорь Постнов.

«Сформирован список территорий, на которых администрациями внутригородских районов будут организованы ярмарки по продаже хвойных деревьев и букетов. Всего определена 101 территория», — отметил Игорь Постнов.

Помимо елочных базаров, в Челябинске начнет работу новогодняя ярмарка по продаже игрушек, товаров народного творчества, выпечки, горячих напитков и конфет. Ее планируют открыть 26 декабря на площади Революции.