Xiaomi представила флагманские смартфоны Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro

Компания Xiaomi в рамках масштабной презентации новых продуктов показала два новых флагманских смартфона — модели Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro.

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Оба устройства оснащены топовым чипом Snapdragon 8 Gen 2, который сочетается с 8 или 12 Гб оперативной и 128, 256 или 512 Гб встроенной памяти. Заявлено, что смартфоны получили улучшенную систему охлаждения, которая позволяет поддерживать максимальную производительность гаджетов даже при самой активной эксплуатации.

Базовый Xiaomi 13 получил 6,36-дюймовый AMOLED-экран разрешением Full HD+, а версия Pro имеет 6,73-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 3200x1440 точек. Оба экрана поддерживают частоту обновления до 120 Гц и технологию HDR10+, а для Xiaomi 13 Pro также анонсирована поддержка Dolby Vision.

Основное отличие смартфонов — камеры. Xiaomi 13 имеет фронтальную камеру 32 Мп, а также тройной основной модуль: основной объектив 54 Мп с оптикой Leica, телеобъектив 10 Мп с 3,2-кратным оптическим зумом, а также широкоугольный объектив 12 Мп с оптикой Leica. Xiaomi 13 Pro имеет фронтальную камеру 32 Мп, основной объектив 50 Мп с дюймовой матрицей от Xiaomi 12S Ultra, телеобъектив 50 Мп с трехкратным оптическим зумом и широкоугольный объектив 50 Мп. Все камеры имеют оптику Leica и особые настройки, стилизующие готовые изображения под характерный стиль фотоаппаратов Leica.

Xiaomi 13 получил аккумулятор 4500 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и обратную зарядку на 10 Вт. Xiaomi 13 Pro имеет уже батарею на 4820 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт с функцией обратной зарядки мощностью до 10 Вт. Обе модели имеют динамики Dolby Atmos с поддержкой Dolby Head, а Pro-версия дополнена еще и ИК-модулем.

Обе модели смартфонов защищены от пыли и влаги по стандарту IP68, а в число различных вариантов оформления корпуса входит версия с отделкой «нанокожей» с защитным покрытием от грязи. В продаже новинки, которые выйдут на рынок с новой версией фирменной графической оболочки MIUI 14, появятся 14 декабря — стоимость Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro в Китае составит от $575 и $718 соответственно.