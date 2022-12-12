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На мэрию Тольятти подали в суд за отсутствие освещения на Хрящевском шоссе

Прокуратура Тольятти провела проверку по жалобам жителей и обнаружила отсутствие стационарного электрического освещения на Хрящевском шоссе. В связи с этим глава города Николай Ренц получил представление надзорного органа. Об этом сообщает прокуратура Тольятти.

После этого выяснилось, что в городском бюджете не предусмотрены средства на освещение Хрящевского шоссе. Прокурор города подал иск к чиновникам.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Суд удовлетворил требования контрольного органа. Затем чиновники обустроили стационарное электрическое освещение Хрящевского шоссе.

Ранее прокуратура подала в суд на мэрию Самары из-за бесхозной территории. Поводом для этого стал Инженерный переулок, который, как выяснилось, не находится ни на чьем балансе.

Георгий Портнов

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