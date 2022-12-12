В ЦБ сообщили о «замедлении снижения» потребительского спроса в Черноземье

Банк России по итогам ноября фиксирует тенденцию «замедления снижения» потребительской активности в Черноземье и Центральном федеральном округе в целом. Об этом говорится в опубликованном докладе ЦБ «Региональная экономика» с комментариями аналитиков главных управлений ведомства по округам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Замедлилось сжатие потребительской активности в годовом выражении по сравнению с октябрем. Покупатели начали подготовку к новогодним праздникам раньше обычного из-за увеличения сроков и возможных перебоев доставки грузов из Китая, а также возросшего стремления сэкономить на распродажах,— оценивают в ЦБ ситуацию на потребительском рынке в Черноземье.— Также замедлился годовой и месячный рост потребительских цен с поправкой на сезонность, что связано прежде всего с динамикой цен на услуги страхования, связи и туризма. Высокий урожай способствовал замедлению роста цен на отдельные виды овощей и фруктов, было зафиксировано снижение цен на кондитерские изделия и мясопродукты».

Вместе с тем в ЦБ отмечают, что «в декабре динамика цен будет зависеть от внеплановой индексации тарифов на коммунальные услуги». «Ценовые ожидания предприятий продолжили повышаться на фоне ожидаемого восстановления спроса на товары и услуги»,— предупреждают также в Банке России

Аналитики регулятора сообщили и о влиянии на потребительский рынок эмиграции россиян на фоне спецоперации и мобилизации на примере Московского региона: «В нем снижение потребительской активности было глубже, чем в целом по ЦФО. Это связано, во-первых, с уменьшением платежеспособного спроса из-за релокации части граждан и, во-вторых, с потерей дохода сотрудниками, работавшими на ушедшие зарубежные компании».

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Сергей Калашников

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