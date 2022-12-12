Пушилин поручил предприятиям и учреждениям ДНР перевести сотрудников на удаленную работу из-за обстрелов

Всем предприятиям и учреждениям в Донецкой народной республике (ДНР) рекомендовано перевести максимальное число служащих на удаленную работу. Об этом говорится в поручении врио главы ДНР Дениса Пушилина. Он уточнил, что решение принято в связи с участившимися обстрелами со стороны Украины. На какой срок вводится эта мера, неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Пушилин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Денис Пушилин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В целях обеспечения безопасности граждан рекомендовать органам и местным администрациям Донецкой Народной Республики, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям (физическим лицам—предпринимателям) незамедлительно осуществить перевод максимально возможного количества служащих и работников на дистанционный режим работы в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации до особого распоряжения»,— сказано в документе (.pdf).

30 сентября Владимир Путин подписал указ о включении Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик в состав России. 19 октября президент РФ ввел в присоединенных регионах военное положение. В них создали штабы территориальной обороны, а также ввели режим максимального уровня реагирования.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер