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Коммерсантъ FM
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В аэропортах Москвы из-за непогоды задержано более 50 рейсов

В трех аэропортах Москвы в связи с плохими погодными условиями задержано 57 рейсов и семь отменено. По состоянию на 8:47 во Внуково 11 рейсов задержано и 2 отменено, в Домодедово — 21 рейс задержан и 4 отменено, в Шереметьево — 24 рейса задержано и 1 отменен, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

В столице со вчерашнего дня идет сильный дождь. За неполные двое суток в городе выпало больше половины месячной нормы осадков. Синоптики прогнозируют, что сегодня, 12 декабря, дождь продолжится, температура будет на уровне 2–4°С. Департамент транспорта города рекомендует москвичам вечером пересесть на общественный транспорт из-за ожидающихся пробок на дорогах.

Лаура Кеффер

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