Ространснадзор предложил ужесточить правила допуска иностранных авиакомпаний в Россию

Ространснадзор в начале декабря направил письмо Минтрансу с предложением ужесточить правила допуска иностранных авиакомпаний к полетам в Россию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на копию документа.

В письме ведомства говорится, что в России необходимо ввести программу оценки безопасности иностранных авиакомпаний по аналогии с другими странами. Прежде чем получить разрешение летать в РФ, они должны пройти аудит, направленный на подтверждение их соответствия требованиям по безопасности полетов. Без одобрения допускать иностранные авиакомпании в российское воздушное пространство нельзя, говорится в письме.

Поводом для введения новых правил названа в частности возможность введения Россией ответных санкции на запреты и ограничения со стороны иностранных государств «по не связанным с безопасностью полетов мотивам».

В Ространснадзоре напомнили, что разрешения для полетов в ЕС у российских авиалиний были аннулированы, поэтому, когда рейсы возобновятся, нужно будет снова пройти оценку безопасности. При этом европейские авиакомпании смогут запустить рейсы в Россию сразу, поскольку в их отношении отсутствуют симметричные меры.

Подобный механизм, в частности, действует в Евросоюзе, Великобритании, США, Китае, Израиле, ОАЭ, Монголии. Ространснадзор отметил, что сейчас правила допуска к выполнению международных рейсов для российских авиакомпаний в этих странах жестче, чем правила, действующие для иностранных перевозчиков при полетах в Россию.

Дарья Эрозбек