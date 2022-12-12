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Коммерсантъ FM
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В посольстве РФ в Великобритании сообщили об отсутствии обращений от Михаила Фридмана

Сооснователь «Альфа-групп» и холдинга LetterOne Михаил Фридман не обращался в российское посольство в Лондоне, сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Он добавил, что в связи с информацией о возможном допросе господина Фридмана посольство обратилось в МИД Великобритании, но ответа не получило.

«Мы обратились с соответствующей нотой в британский МИД. В отличие от некоторых других случаев мы ответа так и не получили, из чего я делаю вывод, что это дело очень сомнительное»,— сказал господин Келин в интервью газете «Известия».

Посол РФ утверждает, что «особенно комментировать тут нечего». «Возможно, что шум, который поднялся, оказался преувеличен. Никаких обращений, а также ответов от британского ведомства мы не получали с тех пор»,— рассказал Андрей Келин.

3 декабря Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) сообщило, что в Лондоне был задержан «состоятельный российский бизнесмен». Его подозревают в отмывании денег и заговоре с целью дачи ложных показаний и обмана британского МВД. СМИ писали, что задержан был Михаил Фридман, в Альфа-банке это не подтвердили. По словам источника ТАСС, Великобритания подозревает господина Фридмана в нарушении санкций, но его отпустили под залог. Посольство РФ в Лондоне запросило у британских властей данные о задержанном. NCA отказалось раскрывать его имя.

Лаура Кеффер

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