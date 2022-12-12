На одну вакансию в Сибири приходится по четыре резюме

С начала года средний показатель количества резюме на одну вакансию в Сибирском федеральном округе вырос с 3,1 до 4 в ноябре, рассказали в hh.ru. «Это следствие того, что активность работодателей в 2022 году была ниже, чем активность соискателей. В частности, число вакансий за 11 месяцев года выросло на 7% по сравнению с 2021 годом, а количество открытых резюме за тот же период увеличилось на 16%», - говорит руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Наибольший спрос на вакансии в Сибири отмечается в Новосибирской области – 4,6 резюме на одно предложение работодателя. В Томской области – 4,4 резюме на вакансию, в Иркутской и Омской областях – по 4,2. Самые низки для округа показатели конкуренции за работу отмечаются в Красноярском крае – 3,7 резюме и Кузбассе – 3 резюме на вакансию при норме для рынка труда – 5-6 резюме, отмечают аналитики.

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Оксана Павлова