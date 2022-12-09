Новый фигурант появился в деле о хищении средств на развитие физкультуры и спорта в Красноярске

В Красноярске в ходе расследования дела о хищениях средств на развитие физкультуры и спорта задержан сотрудник отдела муниципального учреждения «Центр спортивных клубов». Об этом сообщили в краевом управлении Следственного комитета России. Задержанный стал четвертым фигурантом дела. Ранее были арестованы директор «Центра спортивных клубов», его заместитель и специалист учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Согласно материалам прокурорской проверки, которые легли в основу дела, должностные лица учреждения завышали в отчетных документах число занятий, проводимых на спортплощадках. На основании этих бумаг им выделялась городская субсидия.

Предполагаемый размер хищений составляет 18 млн руб. Дело расследуется по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«Выйдя на спортивные площадки с проверками, прокуроры увидели, что занятия с детьми фактически не проводятся, а по расписанию тренировки ведутся. Встал вопрос о достоверности отчетных показателей по количеству проведенных занятий», — прокомментировал ход следствия прокурор Красноярского края Роман Тютюник.

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Илья Николаев