МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области до 12 декабря

12 декабря в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Спасатели рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности, при нахождении в квартире или в доме, проверять надежность закрытия окон и держаться на расстоянии от них при сильных порывах ветра, на улице не прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями и около недостроенных зданий.

Автовладельцев просят быть бдительными и внимательными при управлении транспортным средством, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и не парковаться вблизи деревьев и рекламных щитов.

В МЧС напомнили, что в случае экстренной ситуации следует звонить по телефонам 101 и 112.

В пресс-службе Департамента информационной политики Свердловской области рассказали, что в западном, центральном и восточном районах области до 13 декабря продолжится сильный снегопад — в среднем выпадет около 15 см снега, в отдельных районах — до 40 см. Расчищают региональные дороги от осадков 285 спецмашин.

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Катерина Якушева