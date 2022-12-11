Свердловские дороги от снега очищают почти 300 спецмашин

В западном, центральном и восточном районах Свердловской области продолжается сильный снегопад. Расчищают региональные дороги от осадков 285 спецмашин, рассказали в пресс-службе областного Департамента информационной политики. По прогнозу, осадки продолжатся до 13 декабря, в среднем выпадет около 15 см снега, в отдельных районах — до 40 см. Ограничений движения на дорогах не зафиксировано.

В субботу, 10 ноября, снег обильно шел в Шалинском городском округе, Нижнем Тагиле, Алапаевском муниципальном образовании, Байкаловском городском округе. На линии работало 339 единиц снегоуборочной техники, из них 249 комбинированных дорожных машин, 44 автомобиля с отвалом, 25 автогрейдеров и 21 единица другой техники.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства призывает водителей, пассажиров и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и меры безопасности, учитывать дорожные условия и не создавать помех спецтехнике, которая занимается очисткой дорог и обочин от снега.

11 декабря на 235 километре трассы Екатеринбург — Серов столкнулись автомобиль Land Cruiser и автобус Yutong, который ехал по маршруту №509 Карпинск — Краснотурьинск — Екатеринбург. Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД России Валерий Горелых, 63-летний водитель внедорожника выбрал скорость, не соответствующую погодным условиям, выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Мужчина погиб на месте, пять человек травмировались.

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Катерина Якушева