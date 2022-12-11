Пушилин уволил главу Дебальцево после критики из-за антисанитарии в пунктах обогрева

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ, освобождающий от должности главу города Дебальцево Игоря Захаревича. Документ опубликован на сайте Дениса Пушилина (.pdf).
Игорь Захаревич
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
3 декабря Денис Пушилин в Telegram рассказал о нарушениях в пунктах обогрева в городе Светлодарск, который относится к Дебальцево. Он указал на антисанитарию в пунктах обогрева и потребовал от господина Захаревича исправить ситуацию.
6 декабря в Игорь Захаревич сообщил, что по требованию господина Пушилина он проинспектировал пункты обогрева в Светлодарске и принял решение о переносе их в другие помещения.
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