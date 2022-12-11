Правительство продолжит доплачивать врачам за выявление онкологии

Правительство продлило на 2023 год действие доплат медицинским работникам за обнаружение у пациентов онкологических заболеваний. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В 2023 году на программу дополнительных выплат выделят 539 млн руб.

Такие доплаты выделяются врачам с 2020 года. Они должны стимулировать медицинских работников к диагностированию онкологических заболеваний на ранней стадии, когда шансы на эффективное лечение велики.

Через полтора года действия программы в Минздраве оценили ее результаты. Как узнал «Ъ», оказалось, что в 2020 году примерно из 500 млн руб., выделенных на эту программу, до врачей дошло 25 130 руб. за выявление 24 случаев рака, к августу 2021-го — 115 тыс. руб. В связи с этим в 2021 году эта программа была доработана. Выплаты были увеличены в несколько раз. В январе 2021 года на нее было выделено 1,1 млрд руб.

Анастасия Ларина