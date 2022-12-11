Huawei поделится с Oppo технологиями 5G

В минувшую пятницу одна из крупнейших телекоммуникационных компаний КНР и всего мира Huawei подписала с китайской телекоммуникационной компанией Oppo международное соглашение о перекрестном лицензировании по ряду технологий, включая 5G.

«После более чем 20 лет инноваций Huawei создала весьма обширное портфолио патентов по целому ряду технологий, в том числе 5G, Wi-Fi, аудио- и видеокодеки и т. д.,— заявил руководитель управления Huawei по интеллектуальной собственности Алан Фан.— Теперь мы рады подписанию соглашению о перекрестном лицензировании с OPPO».

По оценкам наблюдателей, патентный портфель Huawei включает в себя более 100 тыс. патентов. Китайская компания является одним из крупнейших в мире держателей патентов по технологиям 5G. Однако из-за введенных в 2018–2019 годах при тогдашнем президенте США Дональде Трампе санкций со стороны США возможности Huawei в сфере продажи оборудования 5G оказались значительно затруднены. Huawei пыталась оспорить решение в суде, но пока это не принесло результатов.

По итогам первой половины текущего года прибыль Huawei упала вдвое, в том числе из-за последствий введенных против нее санкций. Телеканал CNBC отмечает, что исторически Huawei не так активно монетизировала свои патенты в технологиях 5G, как, например, компании Nokia и Ericsson, поэтому нынешнее соглашение с Oppo может дать Huawei новый источник выручки от ее технологий 5G, попавших под санкции США.

Евгений Хвостик