На Кубани прошли состязания школьников, начавших обучение по программе «Ворошиловский стрелок»

Более 120 старшеклассников в Краснодаре приняли участие в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки в рамках программы «Ворошиловский стрелок». Об этом сообщает пресс-служба администрация Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Соревнования прошли на базе школы №31 им. А. И. Покрышкина в кубанской столице под руководством инструкторов по стрелковому спорту из краевого стрелково-спортивного клуба ДОСААФ. Старшеклассники прошли первые квалификационные испытания, чтобы стать кандидатами на получение знака «Юный Ворошиловский стрелок», говорится в сообщении.

«В нынешнем году программа стартовала в Краснодаре, с 2023-го она продолжится в муниципальных образованиях на базах местных отделений ДОСААФ. Это будет комплекс занятий по огневой подготовке, военно-спортивных соревнований по пулевой стрельбе, а затем и просветительских, военно-патриотических мероприятий»,— заявил вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, слова которого приводит пресс-служба.

Второй и третий этапы тестирования будут организованы на базе Краснодарского стрелкового клуба ДОСААФ.

«Эта программа станет еще одним вкладом в укрепление обороноспособности нашего государства, допризывную подготовку молодых кубанцев»,— цитируется председатель краевого отделения ДОСААФ Борис Левитский.

История движения «Ворошиловский стрелок» началась в 1931 году, когда нарком по военным и морским делам Климент Ворошилов прибыл на армейские учения в Уссурийск. Он показал свое мастерство в стрельбе из нагана. После этого соревнования по стрельбе стали проводить повсеместно на территории СССР. Эти навыки пригодились сотням и тысячам снайперов, воевавших во Время Великой Отечественной войны, отмечает пресс-служба краевой администрации.

Ранее глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что в Сочи в феврале 2023 года планируется открытие авиационного спортивного клуба для молодежи с летно-десантной подготовкой. К 23 февраля там уже будут оборудованы залы для единоборств, а также учебные классы по начальной летной подготовке. Он написал в своем Telegram-канале, что у выпускников клуба будет вся база, необходимая для поступления в летные военные училища, а сочинские юноши смогут пополнить элиту российской армии.

Андрей Петров

Читайте нас в Telegram