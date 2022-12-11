В Сочи в феврале планируют открыть авиационный спортклуб с летно-десантной подготовкой

В Сочи в феврале планируется открыть авиационный спортивный клуб для молодежи с летно-десантной подготовкой, вскоре там появится и своя команда по парашютному спорту. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский.

Клуб расположен на улице Куйбышева в Адлерском районе Сочи, там сейчас идет ремонт, а к 23 февраля уже будут оборудованы залы для единоборств, а также учебные классы по начальной лётной подготовке, отметил мэр.

«Если спортивная инфраструктура в военно-патриотических клубах не редкость, то лётно-десантная – первая в Краснодарском крае. В клубе «Полёт» ребята получат необходимые теоретические знания. Авиатренажёр даст возможность прочувствовать полет. Практику будут отрабатывать на местности... Скоро сочинские парни смогут пополнить элиту российской армии. У выпускников клуба будет вся база, необходимая для поступления в лётные военные училища», - написал глава города в своем Telegram-канале.

Руководитель Центра патриотического воспитания молодежи Сочи, при котором организован клуб, Роберт Харатян рассказал «Ъ-Кубань», что «Полет» побудет работать во взаимодействии с ДОСААФ и Федерацией парашютного спорта России. Он уточнил, что собственной дропзоны клуб не имеет, поэтому в Сочи будет проводиться только теоретическое обучение, а прыжковая и летная практика будут проходить на аэродроме ДОСААФ во Владикавказе. Воспитанников сочинского «Полета» туда будут вывозить 1-2 раза в месяц.

Михаил Волкодав

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