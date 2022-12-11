В Чите мужчине за кражу сыра назначили 4,5 года колонии строгого режима

Суд в Чите назначил четыре года и шесть месяцев колонии строгого режима мужчине за кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Его признали виновным в краже сыра из дискаунтера «Наш». Ранее мужчина был неоднократно судим, его имя не приводится; по каким статьям его судили ранее, также не сообщается. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Забакайльского края.

По версии следствия, мужчина с 4 по 29 декабря 2021 года «пять раз смог тайно пронести мимо кассы дискаунтера "Наш" целую головку сыра». «В дальнейшем он реализовал похищенное за бесценок на одном из рынков Читы»,— сказано в пресс-релизе прокуратуры. Ущерб от кражи оценили в 45 тыс. руб.

«С учетом мнения прокурора, указавшего на наличие рецидива, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года шесть месяцев в исправительной колонии строго режима»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Олеся Павленко