На маршруте «Ласточки» Екатеринбург – Пермь добавили две остановки

11 декабря на маршруте скоростного электропоезда «Ласточка», курсирующего между Екатеринбургом и Пермью, увеличилось число остановок. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Теперь электропоезд будет осуществлять посадку и высадку пассажиров на остановочном пункте ВИЗ и станции Шаля. Время в пути между конечными остановками увеличится на 10 минут при следовании в Екатеринбург и на три минуты — при поездке в сторону Перми.

Также изменения внесли в маршруте «Ласточки» №849/850 Екатеринбург – Курган, добавив остановку на пункте Первомайская, и в маршруте «Ласточки» №811/812 Екатеринбург – Тюмень, добавив остановки на пункте Первомайская и станции Шарташ.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что в 2023 года скоростной электропоезд «Ласточка» начнет регулярно курсировать по маршруту «Екатеринбург-Серов».

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Катерина Якушева