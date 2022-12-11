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Коммерсантъ FM
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На Украине хотят переименовать названный в честь советского генерала город Ватутино

Власти города Ватутино Черкасской области Украины провели заседание, на котором обсудили переименование населенного пункта, названного в честь советского генерала Николая Ватутина. Об этом Ватутинский городской совет сообщил на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Предложения относительно будущего названия города были разные, они были связаны как с нашей местностью, так и страной в целом, но наибольшее число голосов (206) набрало название Богачево»,— сообщили ватутинские власти.

Вопрос о переименовании Ватутино в Богачево вынесут на рассмотрение на ближайшей сессии горсовета 22 декабря. Богачево — это название железнодорожной станции, которая расположена в городе.

Менять названия населенных пунктов в рамках «дерусификации» начали на Украине после 24 февраля. Накануне в Киеве переименовали 32 улицы, переулка и бульвара, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. Например, улица Достоевского стала называться улицей Энди Уорхола, а улица Зои Космодемьянской — Софии Галечко.

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