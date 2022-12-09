Коммунальные службы Ижевска перешли на усиленные дежурства в период снегопадов

Коммунальные службы столицы Удмуртии в предстоящие выходные выйдут на усиленные дежурства, заявил глава города Олег Бекмеметьев во «ВКонтакте». Управляющие компании также получили уведомление о предстоящем снегопаде и должны содержать подходы к подъездам и дворы в надлежащем состоянии.

Приоритет в снегопады будет отдаваться улицам, по которым курсирует общественный транспорт, затем — межквартальные дороги и улицы частного сектора. За 2-3 дня после окончания снегопада техника доберется до каждого уголка.

При этом на период снегопада вывоз снега из города будет приостановлен.