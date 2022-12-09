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обновлено 14:15

Коммунальные службы Ижевска перешли на усиленные дежурства в период снегопадов

Коммунальные службы столицы Удмуртии в предстоящие выходные выйдут на усиленные дежурства, заявил глава города Олег Бекмеметьев во «ВКонтакте». Управляющие компании также получили уведомление о предстоящем снегопаде и должны содержать подходы к подъездам и дворы в надлежащем состоянии.

Приоритет в снегопады будет отдаваться улицам, по которым курсирует общественный транспорт, затем — межквартальные дороги и улицы частного сектора. За 2-3 дня после окончания снегопада техника доберется до каждого уголка.

При этом на период снегопада вывоз снега из города будет приостановлен.

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Как замело Ижевск во время прошлого снегопада

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О надвигающемся снегопаде ночью 24 ноября синоптики предупредили днем 23 ноября

О надвигающемся снегопаде ночью 24 ноября синоптики предупредили днем 23 ноября

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев вечером 23 ноября сообщил, что ночью в городе будет работать техника для уборки улиц для снега, повторили цикл под утро 24 ноября

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев вечером 23 ноября сообщил, что ночью в городе будет работать техника для уборки улиц для снега, повторили цикл под утро 24 ноября

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Высота снежного покрова на утро составила от 11 до 18 см, а на дорогах гололедица и снежный накат

Высота снежного покрова на утро составила от 11 до 18 см, а на дорогах гололедица и снежный накат

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Утром водителям пришлось долго очищать свои автомобили от снега и наледи

Утром водителям пришлось долго очищать свои автомобили от снега и наледи

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

На ряде улиц Ижевска образовались пробки. Эта на улице Кирова перед перекрестком с улицей Горького

На ряде улиц Ижевска образовались пробки. Эта на улице Кирова перед перекрестком с улицей Горького

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Пешеходы передвигаются по неочищенным от снега тротуарам

Пешеходы передвигаются по неочищенным от снега тротуарам

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Дворник убирает снег у входа в торговый центр

Дворник убирает снег у входа в торговый центр

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Подростки веселятся с выпавшим снегом

Подростки веселятся с выпавшим снегом

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

В трамвае меньше шансов попасть в пробку утром

В трамвае меньше шансов попасть в пробку утром

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Спуск в пешеходный переход

Спуск в пешеходный переход

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

На работу без машины может быть быстрее добираться в такую погоду

На работу без машины может быть быстрее добираться в такую погоду

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Автомобиль забуксовал на улице Кирова

Автомобиль забуксовал на улице Кирова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Передвигаться на велосипеде по сугробам неудобно, можно пока оставить его на велопарковке

Передвигаться на велосипеде по сугробам неудобно, можно пока оставить его на велопарковке

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Остановки общественного транспорта утром почистить от снега не успели

Остановки общественного транспорта утром почистить от снега не успели

Фото: Коммерсантъ / Сергей Грачев

Пешеходы переходят улицу Удмуртскую

Пешеходы переходят улицу Удмуртскую

Фото: Коммерсантъ / Сергей Грачев

Не у каждого торгового объекта быстро убирают снег с дорожек

Не у каждого торгового объекта быстро убирают снег с дорожек

Фото: Коммерсантъ / Сергей Грачев

Дворники вышли на уборку улицы в Ижевске

Дворники вышли на уборку улицы в Ижевске

Фото: Коммерсантъ / Сергей Грачев

Снегопад продолжался в течение дня

Снегопад продолжался в течение дня

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

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О надвигающемся снегопаде ночью 24 ноября синоптики предупредили днем 23 ноября

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев вечером 23 ноября сообщил, что ночью в городе будет работать техника для уборки улиц для снега, повторили цикл под утро 24 ноября

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Высота снежного покрова на утро составила от 11 до 18 см, а на дорогах гололедица и снежный накат

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Утром водителям пришлось долго очищать свои автомобили от снега и наледи

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

На ряде улиц Ижевска образовались пробки. Эта на улице Кирова перед перекрестком с улицей Горького

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Пешеходы передвигаются по неочищенным от снега тротуарам

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Дворник убирает снег у входа в торговый центр

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Подростки веселятся с выпавшим снегом

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

В трамвае меньше шансов попасть в пробку утром

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Спуск в пешеходный переход

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

На работу без машины может быть быстрее добираться в такую погоду

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Автомобиль забуксовал на улице Кирова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Передвигаться на велосипеде по сугробам неудобно, можно пока оставить его на велопарковке

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Остановки общественного транспорта утром почистить от снега не успели

Фото: Коммерсантъ / Сергей Грачев

Пешеходы переходят улицу Удмуртскую

Фото: Коммерсантъ / Сергей Грачев

Не у каждого торгового объекта быстро убирают снег с дорожек

Фото: Коммерсантъ / Сергей Грачев

Дворники вышли на уборку улицы в Ижевске

Фото: Коммерсантъ / Сергей Грачев

Снегопад продолжался в течение дня

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

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