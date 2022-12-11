Глава NASA назвал «очень профессиональным» сотрудничество с РФ по МКС

Российско-украинский конфликт не повлиял на сотрудничество «Роскосмоса» и NASA по Международной космической станции (МКС), считает руководитель американского управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Билл Нельсон. По его словам, взаимодействие между сторонами продолжается.

Господин Нельсон в интервью Nikkei заявил, что «война на Украине изменила все на земле, она, конечно, укрепила Европу против России». «Но это не изменит сотрудничества на МКС. Это сотрудничество продолжается. Оно очень профессиональное»,— сказал глава NASA.

Срок эксплуатации МКС завершается в 2024 году. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов ранее анонсировал выход России из проекта после 2024 года. Позже в корпорации пояснили, что точная дата будет установлена в зависимости от технического состояния МКС. Глава Минпромторга — вице-премьер России Денис Мантуров заявлял, что Москва допускает продление срока эксплуатации станции до 2028 года.

Леонид Уварчев