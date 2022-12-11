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Коммерсантъ FM
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Twitter перезапускает платную подписку с 12 декабря

Подписка Twitter Blue будет перезапущена в понедельник, 12 декабря, сообщила соцсеть. Ее обладатели смогут редактировать публикации, загружать видео с разрешением 1080p, а также получить синюю галочку после верификации аккаунта. Стоимость составит $8 в месяц за веб-версию и $11 — за версию на iOS.

Twitter намерен также ввести золотые галочки для компаний и серые галочки для «правительственных и многосторонних аккаунтов». Подписчики смогут поменять свои имена в соцсети, но синяя галочка в таком случае пропадет до проведения новой верификации. Подписка работает только в нескольких странах, включая США и Великобританию.

Подписка Twitter Blue существовала и раньше, однако она не включала в себя верификацию и стоила $4,99. После покупки соцсети Илон Маск решил добавить в подписку новые функции и повысить ее стоимость. Ее запуск состоялся в начале ноября, но был приостановлен на фоне ошибок при верификации аккаунтов.

Леонид Уварчев

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