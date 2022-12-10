В Ярославле устанавливают дополнительное уличное освещение

В Ярославле устанавливают уличное освещение в рамках договора с филиалом «Россети Центр»-«Ярэнерго». Две железобетонные опоры освещения и три светильника мощностью 70 Вт установили на улице Большой Донской, такие же конструкции установили на улице 3-й Поперечной и Продольном переулке. Их подключат к централизованной сети уличного освещения города.

В мэрии Ярославля сообщили, что в ближайшее время опоры освещения появятся на Тверицкой набережной, 17 до Сквозного переулка, еще четыре светодиодных светильника установят у дома №39 на Тверицкой набережной.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Михаил Евраев пообещал решить проблему отсутствия освещения на остановках.

Алла Чижова

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