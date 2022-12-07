Михаил Евраев пообещал решить проблему отсутствия освещения на остановках

Глава Ярославской области Михаил Евраев в ходе прямой линии заверил, что все остановочные комплексы в регионе будут освещены. Особенное внимание будет уделено остановкам на областных дорогах, ремонт которых выполнили в 2022 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Удивительно, что при ремонте дороги (речь о дороге на Варегово — прим. «Ъ-Ярославль») не были подсвечены остановки. Это неправильно. Мы обязательно вопрос решим не только в отношении дороги на Варегово, которую сделали в этом году, но и на всех тех дорогах, которые будут делаться. Мы еще посмотрим то, что было сделано в этом году. Будет стоять обязательная задача, чтобы на остановках было освещение. Очень странно, когда дорога сделана, а остановки не освещены, стоят в полной темноте»,— ответил господин Евраев обратившейся с вопросом жительнице области.

Также в ходе прямой линии губернатор сообщил, что обманутым дольщикам ЖК «Дружная семья» планируется выплатить компенсации.

Алла Чижова

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