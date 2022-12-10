В Египте запретили курить кальян в радиусе километра от мечетей и школ

Египетские власти обнародовали условия для получения лицензии на подачу кальянов в ресторанах, кафе и кофейнях. Соответствующий документ вступит в силу завтра, 11 декабря. Среди прочего заведение, где используются кальяны, должно находиться на расстоянии не менее 1 тыс. метров от мест отправления культа, школ и других учебно-воспитательных учреждений, а также от автозаправочных станций. Любому кафе или кофейне, предлагающим кальяны посетителям без лицензии, грозит штраф, отмечает издание Youm7.

Среди прочих условий:

запрещается предлагать кальян лицам моложе 18 лет, менеджеры магазина обязаны вывесить соответствующую табличку;

необходимо отделить места для курения от мест для некурящих, запретить курение в детских зонах, разместить на видном месте знаки, обозначающие зоны для курящих и некурящих, и запретить нахождение детей в зонах для курящих;

категорически запрещается хранить пищевые продукты вместе с табаком;

работникам, обслуживающим кальяны, не разрешается готовить или подавать еду;

запрещено подавать кальяны за пределами отведенного для их использования места в магазине.

Мария Федотова