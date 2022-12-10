На юго-востоке Москвы горит здание завода «Станкоагрегат»

В Москве по адресу Перовское шоссе, дом 21, строение 1 загорелось одноэтажное здание. Площадь возгорания, по данным МЧС, составляет около 100 кв. метров. По этому адресу располагается предприятие «Станкоагрегат».

«По предварительным данным, возгорание происходит в одноэтажном здании на площади порядка 100 квадратных метров»,— рассказал собеседник «РИА Новости» в экстренных службах. Люди покинули горящее здание до прибытия пожарных.

В 2018 году компания, управляющая заводом, была признана банкротом и приостановила деятельность.