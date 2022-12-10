Свободные площади в ТЦ Петербурга заинтересовали казахстанские и белорусские бренды

Ритейлеры из Белоруссии и Казахстана заинтересованы вакантными площадями в ТЦ Санкт-Петербурга, которые освободились после ухода других иностранных брендов. Как пишет «РБК-Петербург», вакансия в следующем году может возрасти до 14-15%.

В настоящее время белорусский бренд Mark Formelle уже ведет переговоры об открытии своих магазинов сразу в пяти ТЦ. Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева отмечает, что для выхода на российский рынок новому бренду понадобится порядка 1,5-2 лет, поэтому большую часть закрывшихся магазинов, скорее всего, местные компании. Дополнительные площади сейчас ищут сети вроде Lime, Askona, Melon Fashion Group и монобренды локальных дизайнеров, например, Allweneed или 12 Storeez. Из иностранных брендов: Milavitsa, Mark Formelle, NELVA (Белоруссия) и Coffee BOOM, Kirpi, MARWIN by Meloman (Казахстан).

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что кинотеатры в Петербурге начнут перепрофилировать под офисы.

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